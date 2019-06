Ein 34 Jahre alter Fahrradfahrer wurde in Mannheim von einem Lastwagen überrollt und tödlich verletzt. Der 60 Jahre alte Lastwagenfahrer hatte beim Abbiegen offenbar den Biker auf dem Radweg übersehen, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Zusammenstoß wurde der 34-Jährige am Dienstag unter dem Lastwagen eingeklemmt. Er starb am Unfallort an seinen schweren Verletzungen.

Mitteilung der Polizei