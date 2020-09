Ein Radfahrer ist in Freiburg bei der Kollision mit einem Auto tödlich verletzt worden. Der Autofahrer hatte den 43-Jährigen offenbar an einer Einmündung zu spät gesehen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde am Mittwoch gegen ein parkendes Auto geschleudert. Er starb nur wenige Stunden später im Krankenhaus.