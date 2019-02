Gernsbach / DPA

Ein Radfahrer ist in Gernsbach (Kreis Rastatt) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 74-Jährige habe am Freitag beim Linksabbiegen das vorfahrtsberechtigte Auto übersehen, erklärte ein Polizeisprecher am Samstag. Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Mitteilung der Polizei