Steinheim an der Murr Radfahrer über Auto geschleudert: Lebensgefährlich verletzt

Steinheim an der Murr / DPA

Ein Fahrradfahrer ist im Landkreis Ludwigsburg mit einem Auto kollidiert und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der 23-jährige Autofahrer war am Samstag von hinten auf den Mann aufgefahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 61-Jährige Fahrradfahrer fiel zunächst auf den Vorderbau des Autos und wurde dann über das Fahrzeug geschleudert. Der Radfahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Warum es zu dem Zusammenstoß kam, war der Polizei zunächst nicht bekannt.

