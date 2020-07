Ein Radfahrer hat sich in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) bei einem Sturz schwerste Kopfverletzungen zugezogen. Der 25 Jahre alte Radfahrer fuhr am Samstag in Richtung Ortsmitte, als er mit Lenker und Pedal des Fahrrads einen Telefonmast streifte und zu Boden stürzte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei erlitt der junge Mann lebensgefährliche Verletzungen. Der 25-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.