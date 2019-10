Ein Fahrradfahrer ist im Landkreis Heilbronn nach einem Sturz von einem Fahrzeug erfasst worden und ums Leben gekommen. Der 42-Jährige war am Dienstagabend im Gefälle in einer Rechtskurve hingefallen und auf der Gegenfahrbahn gelandet, wie die Polizei mitteilte. Dort wurde er von einer entgegenkommenden landwirtschaftlichen Zugmaschine erfasst. Der Mann starb noch an der Unfallstelle in Ilsfeld.

