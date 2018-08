Göppingen / DPA

Ein Zwetschgendieb ist am Donnerstagmittag mit dem Ast eines Zwetschgenbaums auf eine 19-jährige Frau losgegangen. Die Frau hatte den Mann in Göppingen beim Diebstahl beobachtet und angesprochen. Daraufhin griff der ungefähr 55 Jahre alte Mann einen Ast und schlug nach der jungen Frau, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Außerdem beleidigte er sie und drohte, sie und ihren Hund totzuschlagen.

Mitteilung der Polizei