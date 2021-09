Der US-Musiker und R'n'B-Star R. Kelly ist im Prozess um den sexuellen Missbrauch Minderjähriger schuldig gesprochen worden.

Urteil im Missbrauchsprozess: R. Kelly schuldig gesprochen

Ein Geschworenengericht in New York verurteilte den Sänger des Welthits „I Believe I Can Fly“ am Montag in allen Anklagepunkten. Das Strafmaß gegen den 54-Jährigen wird zu einem späteren Zeitpunkt verkündet.