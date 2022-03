Queen Elizabeth II ist schon seit fast 70 Jahren die Monarchin von Großbritannien, aber auch von vielen anderen Ländern der Welt. Damit ist sie die am längsten regierende britische Königin – mittlerweile mit großem Abstand. In den vergangenen Jahren ist die Sorge um den Gesundheitszustand der Queen immer größer geworden, während der Corona-Pandemie hatte sie sich auch angesteckt. Die 95-Jährige scheint zunehmend fragil zu sein.

In diesem Artikel soll ein Überblick über das Leben und Wirken der Monarchin gegeben werden: Wann war ihre Krönung? Wer sind ihre Kinder und Enkelkinder? Was ist über Elizabeth II privat bekannt?

Alter, Kinder, Prinz Philip – Queen Elizabeth II im Steckbrief

Name : Elizabeth Alexandra Mary

: Elizabeth Alexandra Mary Herrschername : Elizabeth II.

: Elizabeth II. Geburtstag : 21. April 1926

: 21. April 1926 Alter : 95

: 95 Geburtsort : London

: London Ehemann : Prinz Philip, Duke of Edinburgh (verheiratet 1947, gestorben 2021)

: Prinz Philip, Duke of Edinburgh (verheiratet 1947, gestorben 2021) Kinder : Prinz Charles, Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward

: Prinz Charles, Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward Enkelkinder : Prinz William und Prinz Harry

: Prinz William und Prinz Harry Urenkelkinder : Prinz George, Prinzessin Charlotte, Prinz Louis, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet

: Prinz George, Prinzessin Charlotte, Prinz Louis, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet Eltern : Queen Elizabeth The Queen Mother (gestorben 2002), König George VI (gestorben 1952)

: Queen Elizabeth The Queen Mother (gestorben 2002), König George VI (gestorben 1952) Geschwister: Prinzessin Margaret (gestorben 2002)

Königin Elizabeth: Jugend, Hochzeit, Krönung der Queen

Die Queen ist als Elizabeth Alexandra Mary in London geboren, die erste Tochter von Prinz Albert und Elizabeth, Herzogin von York. Ihr Vater war der Bruder des Königs, Eduard VIII. Somit war eigentlich nicht davon auszugehen, dass Elizabeth jemals Königin werden würde – erwartet wurde, dass Eduard VIII. irgendwann eigene Kinder haben würde, die dann Thronfolger gewesen wären. Weil Eduard VIII. aber eine geschiedene Frau, Wallis Simpson, heiraten wollte – was als unmoralisch galt – entschied er sich abzudanken und lebte den Rest seines Lebens in einer Art Exil in Paris. Damit wurde sein Bruder, der Vater der Queen, gekrönt.

Während des Zweiten Weltkriegs absolvierte Elizabeth eine Ausbildung zur LKW-Fahrerin und Mechanikerin. Dieser Tätigkeit ging sie auch während des Krieges nach. Sie gilt bis heute als eine sehr praktische Frau, die gerne Auto fährt.

Philip von Griechenland. 1948 bekamen sie ihr erstes Kind, Im Jahr 1947 heiratete Elizabeth den Prinzen. 1948 bekamen sie ihr erstes Kind, Prinz Charles

Queen Elizabeth II und Prinz Philip heirateten 1947.

© Foto: dpa

Krönung der Queen: Thronbesteigung von Elizabeth II.

Am 6. Februar 1952 starb König George VI. nach langjähriger Krankheit mit Lungenkrebs. Dadurch wurde Elizabeth automatisch Königin, die Krönung musste aber lange vorbereitet werden. Deshalb bestieg Elizabeth erst am 2. Juni 1953 offiziell den Thron. Die Krönung von Elizabeth II. war die erste solche Veranstaltung, die live im Fernsehen übertragen wurde. Dadurch gewann die Krönung ebenfalls an Bedeutung, da somit die gesamte Welt die Thronbesteigung von zu Hause aus verfolgen konnte.

Königin Elizabeth II nach ihrer offiziellen Krönung im Jahr 1953.

© Foto: dpa

Die Familie der Queen: Charles, William, George

Queen Elizabeth und ihr Mann Philip haben vier gemeinsame Kinder: Charles, Anne, Andrew und Edward. Da er der Älteste ist, ist Charles seit seiner Geburt der Thronfolger. Prinzessin Anne ist vor allem als Philanthropin bekannt. Zudem war sie als junge Frau Athletin und nahm sogar bei den Olympischen Sommerspielen 1976 teil.

Vor allem in den vergangenen Jahren ist Prinz Andrew, das dritte Kind der Queen, in der Öffentlichkeit gewesen. Seine Verbindungen zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein sowie eine Klage einer Frau, die Andrew vorwirft, sie vergewaltigt zu haben, haben dazu geführt, dass das Königshaus aktiv werden musste. Seit Mai 2020 darf Prinz Andrew die britischen Royals nicht mehr offiziell vertreten.

Queen Elizabeth II hatte ebenfalls eine Schwester, Prinzessin Margaret. Sie galt als besonders gesellig, stand gerne im Mittelpunkt und war in ihren Bekannten- und Freundeskreisen sehr beliebt. Seit 1960 war sie mit dem Fotografen Antony Armstrong-Jones verheiratet. Die Ehe war sehr turbulent, beide hatten mehrere außereheliche Affären. Margaret hatte gelegentlich Affären mit Männern, die wesentlich jünger waren als sie, was für Aufsehen sorgte. Margaret ist, wie schon ihr Vater, in noch jungen Jahren an Lungenkrebs erkrankt. Auch nach der Diagnose hat sie das Rauchen nicht aufgegeben, die britischen Royals sind außerdem dafür bekannt, dass sie viel Alkohol trinken. Am 2. Februar 2002 erlitt Margaret einen Schlaganfall, an dessen Folgen sie starb. Kurz darauf, am 30. März 2002, starb auch die Mutter von Königin Elizabeth im Alter von 101 Jahren. Die Königinmutter, Elizabeth The Queen Mother, war bereits durch Krankheit geschwächt – viele Menschen glauben jedoch, dass der Tod ihrer Tochter zu ihrem Ableben beigetragen hat.

Die Königinmutter, Elizabeth, und Prinzessin Margaret im Jahr 1998.

© Foto: dpa

Königin Elizabeth und Prinz Philip: Ehe und Tod

Mit Prinz Philip war die Queen seit 1947, also 74 Jahre lang verheiratet. Er starb am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren - nur wenige Wochen vor seinem 100. Geburtstag. Wegen der Corona-Pandemie konnte sein Begräbnis und die Trauerfeier nur in abgespeckter Form stattfinden: Es waren lediglich 30 Gäste eingeladen. Die Zeremonie wurde weltweit im Fernsehen übertragen.

Der Sarg von Prinz Philip wird zur Trauerfeier getragen.

© Foto: dpa

Queen News aktuell: Krankheit und Leben in Windsor

Die Absagen sind in den vergangenen Monaten schon fast zur Gewohnheit geworden: Erst strich Queen Elizabeth II. eine Reise nach Nordirland, dann einen Besuch der Klimakonferenz in Glasgow und nun einen wichtigen Gottesdienst in der Londoner Westminster Abbey. Obwohl die Königin ihre Corona-Infektion kürzlich wohl gut überstanden hat, ist unübersehbar: Die Kräfte der fast 96 Jahre alten Monarchin schwinden.

Der Gottesdienst zu Ehren des Commonwealth-Staatenbundes, bei dem die Queen am Montag offiziell von ihrem Sohn Prinz Charles (73) vertreten wird, gehört eigentlich zu den festen Einträgen in ihrem Kalender. Die Male, die sie das Ereignis in den vergangenen Jahrzehnten verpasst hat, lassen sich an einer Hand abzählen. Die Teilnahme der Queen war kurzfristig und ohne Angaben näherer Gründe abgesagt worden - nachdem sie erst zwei Tage zuvor offiziell bestätigt worden war. 1500 Gäste waren in die Westminster Abbey geladen, darunter Premier Boris Johnson.

Glaubt man Quellen der britischen Nachrichtenagentur PA, soll hinter der Absage kein akutes neues Gesundheitsproblem stecken. Allerdings soll die Fahrt von Windsor nach Westminster - nicht einmal 40 Kilometer voneinander entfernt - die größte Hürde darstellen. Die Queen müsse mit ihren Kräften haushalten und sich jeden Termin genau überlegen, heißt es in Berichten. „Wie Sie sehen, kann ich mich nicht rühren“, sagte sie kürzlich bei einem Termin in kleinerem Rahmen und deutete auf ihren Fuß. Die Mobilität der 95-Jährigen scheint tatsächlich deutlich abzunehmen - selbst wenn sie chauffiert wird. Auftritte in einem Rollstuhl sollen für die Monarchin Berichten zufolge nicht vorstellbar sein, ihr Gehstock sei das Höchste der Gefühle.

In einer schriftlichen Botschaft an die Teilnehmer des Gottesdienstes gab sich die Queen gewohnt eisern: Sie erneuerte das 1947 erstmals abgegebene Versprechen an die Menschen des Commonwealths, ihr ganzes Leben dem Dienst an den Untertanen zu widmen. Im Jahr ihres 70. Thronjubiläums sollte die Monarchin bei dem Gottesdienst, der die Verbundenheit, Vielfalt und die gemeinsamen Werte der 54 unabhängigen Mitgliedstaaten der Commonwealth-Familie zelebrieren soll, eigentlich im Mittelpunkt stehen. So sollte das Stück „Beacon of Brightest Light“ der Komponistin Debbie Wiseman Weltpremiere feiern, das vom Platinjubiläum inspiriert ist. Stattdessen nahmen Prinz Charles und seine Frau Herzogin Camilla (74) die zentrale Rolle ein. Die künftige Königin scheint zumindest bei der Kleiderwahl in die Fußstapfen ihrer Schwiegermutter treten zu wollen: Sie trug ein Outfit mit passendem Hut in einem auffallend kräftigen Purpurton.

In rund zwei Wochen ist im Kalender der Queen erneut ein Gottesdienst in der Westminster Abbey vorgemerkt: Am 29. März soll dort ihres langjährigen und im vergangenen Jahr gestorbenen Ehemanns Prinz Philip gedacht werden. Die Queen habe fest vor, dabei zu sein, heißt es in Berichten - zumindest bis jetzt.