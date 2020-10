50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern und Woche scheinen derzeit das Mantra der deutschen Corona-Politik zu sein. Im April angeblich von Kanzlerin Angela Merkel und Virologe Christian Drosten freihändig so definiert, wirkt sich die „magische Zahl“ nicht nur auf Reisewarnungen in Europa aus, sondern zunehmend auch innerdeutsch.

So droht Mecklenburg-Vorpommern Reisenden aus Berlin, Baden-Württemberg oder Bayern neuerdings mit 14 Tagen Quarantäne, wenn man denn aus einem innerdeutschen „Risikogebiet“ kommt. „Die Regelung wird seitens der Landesregierung für verfassungskonform gehalten. Klagen diesbezüglich sind nicht bekannt“, teilte Gunnar Bauer vom Schweriner Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit auf Anfrage unserer Redaktion.

Prof.vom Institut für Epidemiologie an der Berlinergeht unterdessen davon aus, dass es für den Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche „keinen vernünftigen Bezugsrahmen“ gebe. Man müsse dabei jedoch auch bedenken, dass inzwischen viel mehr getestet werde als im vergangenen Frühjahr. „Ich denke, das wird in den nächsten Wochen auch auf der Basis von neuen Stichproben und Erhebungen noch einmalwerden müssen“, sagte Willich der Tageszeitung „Die Welt“. Die EU hat bereits eine europaweite Vereinheitlichung von Corona-Grenzwerten ins Gespräch gebracht, was die Bundesregierung, die derzeit den EU-Ratsvorsitz innehat, jedoch bislang, um so genannte „Risikogebiete“ auf dem halben Kontinent über den Hebel des Robert-Koch-Instituts mit den eigenen Vorstellungen zu beglücken.