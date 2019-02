Pumuckl Pumuckl kehrt auf die Bildschirme zurück

Katrin Stahl

Roter Wuschelkopf, laute Stimme und immer einen Reim auf den Lippen: Keine Frage, die Rede ist vom Pumuckl – dem kleinen Kobold, der Generationen von Kindern und Eltern begeistert hat. Bekanntlich ist der freche Hausgeist mit der Vorliebe für Pudding, Hobelspäne und Unordnung ja für die meisten Menschen unsichtbar. Und auch von den Bildschirmen war er seit 2012 plötzlich verschwunden: Der Grund: Streitereien um das Urheberrecht. Fans dürfen jedoch aufatmen, denn: Hurra, hurra, der Pumuckl ist wieder da – und das digital restauriert und in HD aufbereitet (siehe Infokasten).

Vom Hörspiel zum Musical

„Pumuckl neckt, Pumuckl versteckt, niemand entdeckt“: Es ist der 21. Februar 1962, als die schrille Stimme des Kobolds – gesprochen von Schauspieler Hans Clarin – zum ersten Mal in der Hörspielserie im Bayerischen Rundfunk (BR) ertönt. Erfinderin des kleinen Unruhestifters ist die Münchner Autorin Ellis Kaut.

Entdeckt wird der Pumuckl schließlich doch, und zwar vom Meister Eder. Und weil es das Koboldsgesetz so will, zieht der Nachfahre der Klabautermänner in die Schreinerei des alten Münchners ein. Bis 1973 wird er dort bleiben, dann endet die Serie. Auf die Hörspiele folgen Bücher, Schallplatten und schließlich Spielfilme und verschiedene Fernsehserien, ab 1982 unter anderem 52 Folgen von „Meister Eder und sein Pumuckl“. Zwei Musicals kommen auf die Bühne.

Jahrelanger Rechtsstreit

Die Geschichte vom Kobold mit dem roten Haar ist eine Erfolgsgeschichte. Es ist aber auch eine Geschichte von zahlreichen Streitereien um das Urheberrecht: auf der einen Seite Autorin Ellis Kaut und ihre Tochter, auf der anderen Seite die Zeichnerin Barbara von Johnson. Auch der BR und die Produktionsfirma Infafilm sind beteiligt. Es kommt so weit, dass eine TV-Ausstrahlung und Streaming nicht mehr möglich sind.

Im Sommer vergangenen Jahres folgt dann schließlich die Einigung der Parteien: Die Pumuckl Media GmbH wird gegründet. In dieser sollen die Rechte der einzelnen Urheber gebündelt werden. „Das große Interesse des Publikums gab den Anstoß, es von nun an gemeinsam anzugehen“, sagt Geschäftsführerin Cornelia Liebig-Marciniak, „persönlich freut es mich, dass nun eine neue Generation die Serie sehen kann“. Mit diesem ersten Erfolg will man sich jedoch nicht zufrieden geben. Die Gesellschaft plant laut Liebig-Marciniak zudem eine Ausstellung und eine Neuverfilmung. Wie es aussieht, wird der kleine Kobold Pumuckl in Zukunft anscheinend doch wieder ganz schön sichtbar werden.