Freiburg Psychisch Auffälliger löst Polizeieinsatz aus

Freiburg / DPA

Ein wohnsitzloser psychisch auffälliger Mann hat in Freiburg den Großeinsatz der Polizei wegen eines Koffers ausgelöst. Der 28-Jährige hatte das Gepäckstück am Montag in der Freiburger Innenstadt abgestellt und „Bombe“ gerufen. Die Stelle wurde abgesperrt, das Gepäckstück untersucht; Sprengstoff war nicht darin. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konnten Zeugen den Koffer dem Mann zuordnen. Er ist demnach wiederholt aufgefallen, auch wegen Gewalt- und Betäubungsmitteldelikten. Eine politische Motivation wird nicht angenommen. Die Ermittlungen dauern an.

PM der Polizei