Ein 21-jähriger Patient hat in einem psychiatrischen Krankenhaus in Lüneburg - kurz PKL - zwei andere Patienten getötet und eine Krankenpflegerin schwer verletzt. Wie die Polizei in der niedersächsischen Stadt mitteilte, griff der junge Mann seine Opfer in der Nacht zum Freitag an. Mehrere Streifenwagenbesatzungen waren im Einsatz, um ihn zu überwältigen und zu fesseln. Dabei mussten die Beamten auch Pfefferspray einsetzen.

Lüneburg: Patient stirbt nach Angriff in psychiatrischer Klinik im Krankenhaus

Der Patient warf außerdem Gegenstände auf die Einsatzkräfte und verletzte eine weitere Pflegerin sowie einen Polizisten leicht. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler tötete der junge Mann einen 54-jährigen Mitpatienten durch Gewalteinwirkung auf den Hals. Einen weiteren 56-jährigen Mitpatienten seiner Station verletzte er so schwer, dass dieser später im Krankenhaus starb.

Ferner wurde eine 61-jährige Pflegerin durch den Verdächtigen schwer verletzt. Er befand sich in Polizeigewahrsam. Weitere Einzelheiten waren zunächst unklar, die Ermittlungen liefen.

Medienbericht zu Mord in Lüneburg: PKL-Patient war freiwillig in der Klinik

Wie die Landeszeitung in Lüneburg unter Berufung auf die PKL-Pressesprecherin Angela Wilhelm berichtet, war der 21-Jährige am Donnerstag freiwillig zur stationären Behandlung in die Klinik gekommen. Zur Klärung seiner Erkrankung sei er zunächst auf einer geschlossen geführten Station aufgenommen worden, heißt es in dem Bericht. Es habe keine Hinweise auf Fremd- oder Eigengefährdung gegeben. Die Tat soll sich laut Landeszeitung gegen 2 Uhr nachts ereignet haben.

Der Tatverdächtige dem Bericht zufolge wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an, zu einer möglichen Tatwaffe wurde zunächst nichts bekannt.