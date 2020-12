Wer in den ersten drei Vorverkäufen der beliebten Spielekonsole keine Chance hatte, kann jetzt noch einmal hoffen. Der Andrang war so groß, dass die Webseiten vieler Online-Anbieter zusammenbrachen. Allerdings waren auch wieder sehr viele Scalper unterwegs, die mittels Bots versucht haben an die wenigen Exemplare zu kommen. Danach wurden die Konsolen weiterverkauft, teils zu überteuerten Preisen von bis zu 1000 Euro.

Bis Jahresende werden mehr PS5-Lagerbestände bei den Einzelhändlern eingehen.

Am Donnerstag wird die neue PS5 wieder angeboten

BILD bekannt, dass ein weiteres, aber etwas geringeres, Kontingent verfügbar sein wird, wehalb auch mit einem raschen Ausverkauf zu rechnen ist. Wie BILD.de erfahren hat, haben einige Händler die vierte Bestellrunde bestätigt. Eine Sprecherin von Euronics gabbekannt, dass ein weiteres, aber etwas geringeres,verfügbar sein wird, wehalb auch mit einem raschen Ausverkauf zu rechnen ist.

Auslieferung rechtzeitig zum Weihnachtsfest?

Nach Angaben von Einzelhändlern soll noch vor Jahresende die Playstation in die Lagerbestände kommen. Wer am 19. November seine PS5 bestellt hat, kann am 15. Dezember damit rechnen sie in den Händen zu halten. Wer ab morgen bestellt muss mit einer Auslieferung vielleicht bis Januar rechnen.