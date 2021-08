Viele Gamer warten schon seit vielen Wochen auf die Playstation 5. Amazon, Saturn, MediaMarkt, Expert & Co. sollten in Kürze wieder neue Playstation 5 erhalten und werden diese umgehend in den Verkauf stellen. Denn auch in Kalenderwoche 22 sind weitere Verkaufsaktionen seitens der Händler geplant, wie etwa "Gameswirtschaft.de" berichtet. Die PS5-Verkaufsaktion bei Euronics ist wohl noch aktiv.