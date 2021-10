Die acht größten #PS5 -Versender in 🇩🇪 - und wann sie zuletzt die #PlayStation5 online verkauft haben 👇 pic.twitter.com/8ERGkCRf4m

Dierückt immer näher und auf den Wunschzetteln steht an erster Stelleund damit auch der Wunsch nach einer. Deshalb stellen sich viele auch die Frage: Wird es wenigstens an Weihnachten möglich sein eineunter den Baum zu legen? Zu der vorherrschenden Situation auf dem Markt hat sich nun der Branchenverband der deutschen Spieleindustrie geäußert und warnt wieder vor großen Enttäuschungen zum. Gegenüber der Funke Mediengruppe (via "DerStandard" ) verriet game-Geschäftsführer Felix Falk, dass besonders Spielekonsolen wie die, aber auch Grafikkarten und andere Elektronikartikel zu Weihnachten wieder umkämpft sein werden. Grund dafür sei derder seit Monaten die Produktionen der Elektronikartikel zurückhält.