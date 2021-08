Wie immer informiert das Magazin gameswirtschaft.de darüber, wo man eine der beliebten Playstation 5 ergattern kann. So bietet otto.de grade die PS5 mit Laufwerk für 499 Euro an – die Konsole soll binnen 2 bis 3 Werktagen zugestellt werden. Beikonnte man gestern mit etwas Glück auf Nachfrage eine Playstation 5 in einzelnen Conrad-Filialen bekommen. „Auf Nachfrage“ deshalb, weil sich die Ware nicht in den Regalen befindet, sondern im jeweiligen Lager. Wie gameswirtschaft.de schreibt, berechnet Conrad aber eine Art „Bearbeitungsgebühr“ von mindestens 50 Euro – in einem Fall waren es sogar 80 Euro Aufpreis. Die Unternehmenskommunikation hat sich bislang noch nicht auf die Anfrage des Magazins geäußert.