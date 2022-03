Wie das Magazin pcgames.de schreibt, wird man heute wieder bei Amazon die PS5 kaufen können. Erfahrungsgemäß beginnt der Playstation 5-Verkauf bei Amazon zwischen 9 und 11 Uhr. Wie lange man dann die Möglichkeit hat, eine PS5 zu bestellen, hängt von der Verkaufsmenge ab. Die Vergangenheit zeigt: Wenn Amazon die PS5 verkauft, dann in größeren Mengen von 10.000 bis 20.000 Konsolen. Der letzte Amazon-Verkauf war am 19. Januar, liegt also über zwei Monate zurück.

PS5 kaufen - Auf was man chten sollte