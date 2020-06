Im Prozess wegen Terrorvorwürfen gegen den „Welt“-Reporter Deniz Yücel in der Türkei wird am Mittwoch in dessen Abwesenheit ein Urteil erwartet. „Ich erwarte, das er freigesprochen wird. Jedes andere Urteil wäre rechtswidrig“, sagte sein Anwalt Veysel Ok der Deutschen Presse-Agentur. Ok wolle zunächst sein Abschlussplädoyer vor dem Istanbuler Gericht halten, im Anschluss werde voraussichtlich ein Urteil gefällt.

Der Vorwurf: Propaganda für PKK

Die Staatsanwaltschaft wirft Yücel Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und Volksverhetzung vor. Sie fordert dafür bis zu 16 Jahre Haft. Yücel war von Februar 2017 bis Februar 2018 ohne Anklageschrift im Hochsicherheitsgefängnis Silivri westlich von Istanbul inhaftiert. Mit seiner Entlassung und der Ausreise nach Deutschland war damals Anklage erhoben worden. Der Fall hatte die deutsch-türkischen Beziehungen schwer belastet.

Als Belege für die Anschuldigungen gegen Yücel führte die Staatsanwaltschaft unter anderem Artikel auf, die Yücel in seiner Zeit als Türkei-Korrespondent in der „Welt“ veröffentlicht hatte. Das türkische Verfassungsgericht hatte Yücels Untersuchungshaft im Juni vergangenen Jahres für rechtswidrig erklärt. Es bemängelte unter anderem, dass Yücels Artikel in der „Welt“ teilweise fehlerhaft übersetzt wurden.