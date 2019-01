Offenburg Prozess um Mord: Arzthelferin schildert Tatablauf

Offenburg / DPA

Im Prozess um eine tödliche Messerattacke auf einen Mediziner in Offenburg (Ortenaukreis) hat die ebenfalls angegriffene Arzthelferin dem Angeklagten gezieltes Vorgehen und Tötungsabsicht vorgeworfen. Der heute 27-Jährige habe ohne Vorwarnung auf den Mediziner mit einem Messer eingestochen und dabei bewusst auf Kopf und Hals gezielt, sagte sie als Zeugin vor dem Landgericht Offenburg am Donnerstag.

Bereits die ersten der mindestens 20 Messerstiche seien tödlich gewesen. Der Arzt, der am Schreibtisch seiner Praxis saß, habe keine Chance zur Gegenwehr gehabt. Die Frau war bei dem Versuch, den Angriff auf den Mediziner zu verhindern, verletzt worden.

Angeklagt in dem Prozess ist ein Asylbewerber aus Somalia. Er bestreitet die Tat. Diese hatte sich Mitte August vergangenen Jahres ereignet. Der Mediziner war am Tatort gestorben. Der Prozess wird fortgesetzt (Az.: 1 Ks 501 Js 13789/18). Ein Urteil soll es den Planungen zufolge am 21. Februar geben.

