Stuttgart Prozess um Messerattacke in Plüderhausen beginnt

Stuttgart / DPA

Weil er den Vater seiner Ex-Freundin mit einem Messer schwer verletzt haben soll, muss sich ein junger Mann von heute an vor dem Landgericht in Stuttgart verantworten. Der Angeklagte soll im Juli 2018 in ein Haus in Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) eingedrungen sein und den damals 53 Jahre alten Mann angegriffen haben. Dem Afghanen wird versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Der junge Mann soll über den Balkon in das Haus eingedrungen sein und sich im Zimmer der - nicht anwesenden - Tochter des Opfers aufgehalten haben, mit der er zuvor eine Beziehung hatte. Der Vater hatte den Eindringling ertappt. Als er ihn festhalten wollte, stach der Mann laut den Ermittlungen der Polizei zu.

Der mutmaßliche Täter war als Asylbewerber nach Deutschland eingereist und nach der Tat untergetaucht. Er wurde schließlich in Brüssel festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert.

