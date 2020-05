Nach der Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen vor einer Disco in Freiburg wird das Opfer des Verbrechens erneut vor Gericht aussagen. Die junge Frau solle zu ihrer aktuellen Situation und zu den Tatfolgen befragt werden, sagte der Vorsitzende Richter Stefan Bürgelin am Mittwoch. Sie werde per Video zugeschaltet, ihre Aussage erfolge voraussichtlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Geplant sei die Aussage am 24. Juni. Die zur Tatzeit 18-Jährige hatte im Juli vergangenen Jahres erstmals vor Gericht ausgesagt. Schon damals war die Öffentlichkeit vom Gericht zum Schutz von Persönlichkeitsrechten ausgeschlossen worden.

Angeklagt in dem Prozess am Landgericht Freiburg sind elf Männer von 18 bis 30 Jahren wegen Vergewaltigung oder unterlassener Hilfeleistung. Die meisten von ihnen sind Flüchtlinge. Ihnen wird vorgeworfen, Mitte Oktober 2018 die 18-Jährige nachts vor einer Disco in einem Gebüsch vergewaltigt oder ihr nicht geholfen zu haben. Sie bestreiten dies oder schweigen zu den Vorwürfen. Urteile soll es laut dem Gericht bis Ende Juli geben (Az. 6 KLs 181 Js 1138/19 AK 2/19 und 6 KLs 181 Js 35640/18 AK 3/19).