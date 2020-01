Wegen schwerer Brandstiftung und siebenfachen versuchten Mordes soll ein 75 Jahre alter Mann nach dem Willen der Staatsanwaltschaft Baden-Baden neun Jahre ins Gefängnis. Die Verteidigung plädierte am Dienstag vor dem Landgericht Baden-Baden auf ein Strafmaß von dreieinhalb Jahren, teilte eine Gerichtssprecherin weiter mit. Der Anklage zufolge soll der Senior Mitte März vergangenen Jahres ein Mehrfamilienhaus in der Kurstadt angezündet haben. Das Urteil sollte noch am Nachmittag fallen. (Az.: 1 Ks 300 Js3904/19).

Das Haus war bei dem Feuer teilweise zerstört worden. Einige Hausbewohner hatten sich selbst ins Freie retten können, andere mussten von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Der 75-Jährige soll Haufen aus Holzteilen und Pappordnern errichtet, das Ganze mit Benzin übergossen und dann in Brand gesetzt haben. Das Gemisch explodierte. Der Schaden betrug rund eine halbe Million Euro.

Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft vom 17. Oktober 2019