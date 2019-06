Themen in diesem Artikel Missbrauch

Der Angeklagte soll über eine Dating-Plattform gezielt Kontakt zu alleinerziehenden Müttern aufgenommen haben, um sich an deren Töchtern zu vergehen: In einem Prozess um Kindesmissbrauch wird an diesem Freitag (ab 16.00 Uhr) in Dresden das Urteil gegen einen Mann und dessen Ex-Freundin erwartet.

Der 35-Jährige aus Mecklenburg-Vorpommern ist einschlägig vorbestraft und wegen insgesamt zehn Taten angeklagt, die 31-Jährige wegen Beihilfe beim Missbrauch ihrer eigenen Töchter. Die Staatsanwaltschaft will eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren und anschließende Sicherungsverwahrung für den Mann wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Für die Mitangeklagte forderte sie vier Jahre und zwei Monate Haft.

Die letzte Ex-Freundin des Mannes soll ihm auf Wunsch kinderpornografische Fotos und Videos ihrer beiden damals ein und vier Jahre alten Töchter geschickt und sie auf den Missbrauch vorbereitet haben. Insgesamt geht es um zehn Taten, von denen drei leichtere Fälle eine Siebenjährige aus Chemnitz betreffen.