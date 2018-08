Stuttgart / swp

Auf der Anklagebank sitzt ein mehrfach wegen Gewaltdelikten vorbestraftes 24-jähriges mutmaßliches Mitglied der Osmanen Germania BC aus Asperg. Er soll in Tötungsabsicht am 25. Februar letzten Jahres Schüsse in eine von Kurden besuchte Shisha-Bar in Asperg abgefeuert, dabei Menschen gefährdet, und dann später in Ludwigsburg-Eglosheim auf ein Fahrzeug geschossen haben. Der Fall gibt neue Einblicke in den regionalen Bandenkrieg der Rockergruppierungen.