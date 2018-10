Augsburg Prozess gegen Ex-Ehefrau von Schottdorf geplatzt

Augsburg / DPA

Ein Prozess gegen die ehemalige Ehefrau des umstrittenen Laborunternehmers Bernd Schottdorf ist kurz vor Beginn geplatzt. Wie das Augsburger Landgericht am Dienstag berichtete, könne eine Richterin der Strafkammer nicht an dem Verfahren teilnehmen. Der Prozess müsse nun deswegen im Jahr 2019 neu geplant werden, weil ein neuer Richter Zeit zur Einarbeitung brauche.

Bernd Schottdorf selbst war im Frühjahr im Alter von 78 Jahren gestorben. Der Augsburger Laborarzt hatte ein bundesweit tätiges Unternehmen aufgebaut. Die Staatsanwaltschaft hat bereits mehrfach versucht, dem Mediziner, der in Dischingen im Kreis Heidenheim (Baden-Württemberg) lebte, und dessen Ex-Frau geschäftliche Straftaten nachzuweisen. Dabei sind die Ankläger aber mehrfach gescheitert. Zuletzt hatte der Bundesgerichtshof im Sommer 2017 einen Freispruch des Landgerichtes Augsburg bestätigt.

In dem neuen Verfahren geht es darum, dass das Unternehmerpaar hunderte von Kurierfahrern als Scheinselbständige beschäftigt und so Sozialabgaben in zweistelliger Millionenhöhe hinterzogen haben soll. Für den Prozess sind 300 Zeugen benannt worden.