Die Veranstalterinnen werfen der rechts-religiösen Regierung vor, sie wolle „den liberalen Charakter Israels verändern und es in ein religiöseres, diskriminierendes, ungleiches Land verwandeln“. Dies zeige sich unter anderem in „Initiativen für Geschlechtertrennung und der Verdrängung von Frauen aus dem öffentlichen Raum“.

In den vergangenen Wochen gab es mehrfach Berichte über Versuche, Frauen in Israel im öffentlichen Raum einzuschränken. Ein Busfahrer verwies Medienberichten zufolge etwa in der Stadt Aschdod eine Gruppe weiblicher Teenager in den hinteren Teil eines Busses und gab ihnen Decken, um sich zu bedecken. Bei einem weiteren Vorfall wurde einer Frau Berichten zufolge der Zutritt zu einem Bus komplett verwehrt.

Werden Frauen in Israel zunehmend eingeschränkt?

Der rechts-religiöse Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte sich allerdings nach öffentlichem Druck klar dagegen ausgesprochen. Der Vorstoß einer Ministerin für Geschlechtertrennung beim Baden in Naturparks zu bestimmten Zeiten war außerdem vorerst gestoppt worden.

Strengreligiöse Regierungsmitglieder setzen sich aber für mehr Geschlechtertrennung im öffentlichen Raum ein. Deshalb marschieren die Demonstrantinnen nach Bnei Brak, einen Ort bei Tel Aviv mit überwiegend ultra-orthodoxen Einwohnern. Die Veranstalterinnen werfen strengreligiösen Repräsentanten vor, sie wollten Israel mithilfe der umstrittenen Justizreform „zu einer religiösen Diktatur nach dem Vorbild der Türkei“ machen.