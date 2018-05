Verkehr Protest gegen Tempo 80 in Frankreich

Paris / Von Peter Heusch

Vom Leben auf dem Land haben diese Technokraten in Paris wirklich nicht die geringste Ahnung“, schimpft Robert. Der 44-jährige Familienvater steuert seinen Mittelklassewagen über die gut ausgebaute D77 im ostfranzösischen Departement Meurthe-et-Moselle und schaut immer wieder auf seinen Tacho. Das Verkehrsaufkommen ist gering in dieser frühen Morgenstunde, trotzdem versucht Robert brav, sich an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h zu halten. In wenigen Wochen freilich wird auf dieser Straße nur noch Tempo 80 erlaubt sein, was er als „totalen Blödsinn“ ansieht.

Weil sie die vergleichsweise hohe Zahl von durchschnittlich 3500 Verkehrstoten im Jahr senken will, hat Frankreichs Regierung beschlossen, zum 1. Juli auf allen zweispurigen Landstraßen Tempo 80 einzuführen. Zu den 400 000 Straßenkilometern, die davon betroffen sind, gehört auch die D77.

Für Robert, der an jedem Arbeitstag über diese „Départementale“ von seinem Haus in der kleinen Gemeinde Chambrey in das 20 Kilometer entferne Städtchen Levry fährt, wo er eine Versicherungs-Agentur betreibt, dürfte sich die Fahrzeit von 22 auf 29 Minuten erhöhen. „Oder auf 35 Minuten, wenn ich hinter einem Lkw klebe, die meistens mit 70 bis 80 km/h unterwegs sind und die ich dann eigentlich nicht mehr überholen kann“, sagte er. „Es gibt sicherlich gefährliche Landstraßen, wo Tempo 80 Sinn macht. Aber auf der D77 ist das keineswegs so. Und darüber ärgern sich so ziemlich alle, die in der Provinz schon deswegen auf ihr Auto angewiesen sind, weil es keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt.“

Die Pariser Regierung weiß, wie unpopulär ihre Entscheidung ist. Premierminister Édouard Philippe kommt den Franzosen daher mit Statistik: Die meisten tödlichen Unfälle passierten in Frankreich auf der Landstraße. In 30 Prozent der Fälle zähle überhöhte Geschwindigkeit zu den Ursachen. Laut Experten soll das neue Tempolimit jährlich bis zu 400 Leben retten können.

„Ich bezweifele das“, knurrt Robert, „aber ich bezweifele nicht, dass man sich in Paris schon jetzt die Hände über die zusätzliche Zahl von Autofahrern reibt, die mit Tempo 85 in eine Radarfalle tappen.“ Den Verdacht, die Regierung wolle lediglich die Automobilisten noch über jene 920 Millionen Euro hinaus schröpfen, die die Radarkontrollen bereits heute einspielen, hegen nicht nur die Automobilvereine. Mehr als 70 Prozent der Franzosen sind gegen das neue Tempolimit.