Heidelberg Probelauf für neue Ärzteprüfung an Uniklinik Heidelberg

Probelauf für neue Ärzteprüfung an Uniklinik Heidelberg

Heidelberg / DPA

Mit dem Masterplan Medizinstudium 2020 betreten die Hochschulen Neuland - an der Uniklinik Heidelberg wird heute die neu gestaltete Ärzteprüfung erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Neu ist die Prüfung am Patientenbett. Von den Studierenden wird eine Aufnahme der Krankengeschichte, eine Untersuchung, eine Diagnose, eine Therapieempfehlung sowie ein Patientenbericht erwartet. Der Masterplan sieht vor, die Ausbildung der Mediziner künftig konsequenter am Patienten und seinen Bedürfnissen auszurichten. Sozialkompetenz erhält einen höheren Stellenwert, ebenso wie die Kommunikation zwischen Arzt und Patient.

