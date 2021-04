Prinz Philip ist tot

Der Mann von Queen Elizabeth II ist am Freitag offenbar gestorben, berichten mehrere Medien übereinstimmend

Auch der Buckingham Palace verbreitete eine entsprechende Nachricht

Prinz Philip hatte in den letzten Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt und zurückgezogen gelebt

Er wurde 99 Jahre alt

Prinz Philip, Ehemann der britischen Queen Elizabeth II., ist tot. Er starb im Alter von 99 Jahren gestorben. Das twittert das britische Königshaus auf seinem Social-Media-Kanal am Freitag. Das Header-Bild des Twitter-Kanals der britischen Royals ziert ein Schwarz-Weiß-Bild von Prinz Philip, ebenso wurde die Homepage der Royals zunächst komplett in Schwarz getaucht. Prinz Philip starb den Angaben nach friedlich im Schloss Windsor. Konkret stand auf der Seite: „It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen announces the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle."

Prinz Philip ist tot: Anfang März war er in einer Londoner Klinik

Prinz Philip war Anfang März in eine auf Herzkrankheiten spezialisierte Klinik verlegt worden. Der Ehemann von Königin Elizabeth II., der bereits knapp zwei Wochen in einer Londoner Privatklinik verbracht hatte, war anschließend ins St. Bartholomäus-Krankenhaus verlegt worden. Dort sei er laut Buckingham Palace dann mit einer Infektion weiter behandelt worden, außerdem sollten Tests wegen einer Vorerkrankung am Herzen durchgeführt werden. Das St. Bartholomäus-Krankenhaus gilt als Exzellenzzentrum für Herzkrankheiten mit einer extra Einheit für Herzinfarkte und spezialisierten Chirurgen. Philips Krankenhausaufenthalt sollte, so die Meldung im März, aber nicht im Zusammenhang mit Corona stehen.

Prinz Philip ist tot - In den letzten Jahren hatte er immer wieder gesundheitliche Probleme

Der Prinzgemahl hatte in den vergangenen Jahren wiederholt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im April 2018 war ihm in einer Klinik ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt worden. Auch wegen verschiedener Infektionen musste Philip in den vergangenen Jahren ab und zu ins Krankenhaus. 2011 war ihm ein Stent am Herzen eingesetzt worden.

Auf ihrer Homepage trauern die Royals um Prinz Philip. Der Mann von Queen Elizabeth II. ist am Freitag in Schloss Windsor gestorben.

© Foto: Screenshot; Quelle: royals.co.uk

Prinz Philip und Queen Elizabeth waren seit 1947 verheiratet

Zuletzt wurde Prinz Philip kaum noch in der Öffentlichkeit gesehen. Große Teile der Pandemie verbrachte er gemeinsam mit der Queen auf Schloss Windsor in der Nähe von London - abgeschottet durch einen stark reduzierten Kreis an Hofpersonal. Selten hatte das Paar im hohen Alter ähnlich viel Zeit gemeinsam verbracht.

Philip und Elizabeth waren seit 1947 verheiratet. Sechs Jahre später wurde seine Frau im Alter von 26 Jahren zur britischen Königin gekrönt, nachdem ihr Vater George VI. 1952 gestorben war.

2017 zog sich Prinz Philip weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurück. Er und die 94-jährige Queen lebten bereits seit Monaten im Schloss Windsor, um das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus zu minimieren. Anfang Januar erhielten die beiden ihre erste Corona-Impfdosis.

Am 10. Juni hätte Prinz Philip seinen 100. Geburtstag gefeiert.

Prinz Philip war im Februar und Anfang März in einer Londoner Klinik.

© Foto: Stefan Rousseau/DPA

Prinz Philip: Norwegisches Königshaus spricht Beileid aus

Das norwegische Königshaus hat der britischen Königin Elizabeth II. und ihren Angehörigen sein Beileid zum Tod von Prinz Philip ausgedrückt. Die Familie von König Harald (84) habe die Botschaft mit großer Trauer erhalten, dass der Ehemann der Queen im Alter von 99 Jahren gestorben sei, teilte der Osloer Hof am Freitag mit. Man sei in Gedanken bei der Königin und ihrer Familie, erklärte Harald. „Unser Beileid gilt auch dem britischen Volk.“ Wie aus einer Mitteilung des Königshauses hervorging, sollten die Flaggen am Schlossbalkon in Oslo sowohl am Freitag als auch am Tag der Beerdigung auf halbmast gesetzt werden.

Prinz Philip: Daten und Stationen seines Lebens

1921: geboren am 10. Juni auf der griechischen Insel Korfu

1934: Erste Begegnung mit Elizabeth auf einer Hochzeit

1939: Erstes öffentliches Treffen als Marine-Kadett mit der 13-jährigen Elizabeth

1947: Heirat mit der späteren Queen Elizabeth II.

1948: Das erste Kind, Charles, kommt zur Welt

1950: Tochter Anne wird geboren

1952: Elizabeth besteigt den Thron, Philip wird Prinzgemahl

1960: Sohn Andrew erblickt das Licht der Welt

1964: Sohn Edward wird geboren

1981-1996: Präsident der Umweltorganisation WWF

2017: Angekündigter Rückzug von offiziellen Verpflichtungen

2018: Hüftoperation mit 96 Jahren

2019: Autounfall mit 97 Jahren, Philip gibt den Führerschein ab