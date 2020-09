Die Negativpreise werden zum 20. Mal vergeben, wie der Datenschützer-Verein „Digitalcourage“ als Veranstalter am Dienstag in Bielefeld mitteilte. Das Grußwort zum Jubiläum hält der ehemalige Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP). Der Datenschutz-Negativpreis will auf einen problematischen Umgang mit Daten Unternehmen und Behörden aufmerksam machen. Die Preisträger werden erst auf der Gala öffentlich bekanntgegeben. Der deutsche „Big-Brother-Award“ wird seit dem Jahr 2000 jährlich vom Verein Digitalcourage gemeinsam mit weiteren Bürgerinitiativen ausgeschrieben. Eine Jury aus Menschenrechtlern, Computerexperten sowie Daten- und Verbraucherschützern wählt die jeweiligen Preisträger aus. In den vergangenen Jahren ging die Negativ-Auszeichnung unter anderen an den Suchmaschinenanbieter Google und die Telekom. 2019 erhielten die Unternehmen Microsoft und Amazon den Preis für Datenschutz- und Bürgerrechtsverletzungen.