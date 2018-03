Heidelberg Positiver Auftakt von Sicherheitspartnerschaft in Heidelberg

Heidelberg / DPA

In den ersten vier Wochen der Sicherheitspartnerschaft zwischen Heidelberg und dem Land sind in der Neckarstadt 18 Verdächtige vorläufig festgenommen worden. Zudem wurden 38 Straftaten festgestellt, darunter 20 Drogendelikte und mehrere Diebstähle, wie die zuständige Polizei in Mannheim am Freitag mitteilte. Ein Mitarbeiter sprach von einem „ersten positiven Resümee“. Die Partnerschaft war am 9. Februar geschlossen worden.

Außer mit Heidelberg unterhält das Land seit einem Jahr mit Freiburg ein solches Projekt. Beide Seiten vereinbarten eine Verlängerung.

Die Sicherheitspartnerschaft ermögliche, dass verstärkt Beamte der Bereitschaftspolizei in Heidelberg eingesetzt werden könnten, hieß es. Insgesamt hätten etwa 400 Sicherheitskräfte aus Bruchsal in den ersten vier Wochen bei Kontrollen mitgewirkt. Mit den Einsätzen sollen in Heidelberg vor allem die Altstadt und die Neckarwiese ins Visier genommen werden. Dabei liegt der Fokus den Angaben zufolge besonders auf Diebstahls- und Drogen-Delikten.

