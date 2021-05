Die Europameisterschaft 2021 startet am 11. Juni. Portugal ist der amtierende Europameister und deutscher Vorrundengegner. Mit Deutschland und Frankreich bekommt es die portugiesische Nationalmannschaft in der „Todesgruppe“ gleich mit zwei Favoriten auf den EM-Titel zu tun. 2016 gewann das Team um Cristiano Ronaldo das Finale gegen Frankreich. Zwei Bundesliga-Profis stehen im Aufgebot des vorläufigen Kaders.

Was hat der Europameister von 2016 drauf? Wie ist der portugiesische Kader zusammengestellt? Welche Trikots werden die Nationalspieler von Portugal bei der Europameisterschaft tragen? Wer ist der Trainer?

Die Nationalmannschaft Portugals im Porträt.

Der vorläufige Kader von Portugal bei der EM 2021: Ronaldo, Silva und Co.

Portugal will bei der Europameisterschaft den Titel verteidigen. Dazu ist es wichtig die deutsche Gruppe F mit Frankreich zu überstehen. Zwei Bundesliga-Profis sollen dabei helfen. Trainer Fernando Santos setzt in seinem vorläufigen Kader auf Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) und André Silva (Eintracht Frankfurt).

Der vorläufige portugiesische EM-Kader im Überblick:

Tor: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Rui Patricio (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (FC Granada)

Verteidigung: Joao Cancelo (Manchester City), Nelson Semedo (Wolverhampton Wanderers), José Fonte (LOSC Lille), Pepe (FC Porto), Ruben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting Lissabon), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Mittelfeld: Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Joao Palhinha (Sporting Lissabon), Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Moutinho (Wolverhampton Wanderers), Renato Sanches (LOSC Lille), Sergio Oliveira (FC Porto), William Carvalho (Real Betis)

Angriff: Pedro Goncalves (Sporting Lissabon), André Silva (Eintracht Frankfurt), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin), Diogo Jota (FC Liverpool), Goncalo Guedes (FC Valencia), Joao Felix (Atletico Madrid), Rafa Silva (Benfica Lissabon)

Termine und Gruppe von Portugal: Alle Spiele der portugiesischen Nationalmannschaft bei der EM

In der Todesgruppe F der Europameisterschaft 2021 spielt Portugal zunächst gegen Ungarn, Deutschland und den amtierenden Weltmeister aus Frankreich. Die Spiele finden in Budapest sowie in der Allianz Arena in München statt.

Alle Termine von Portugal noch einmal im Überblick:

15. Juni 2021, 18.00 Uhr,

Ungarn - Portugal (Budapest, ZDF)

19. Juni 2021, 18.00 Uhr,

Portugal - Deutschland (München, ARD)

23. Juni 2021, 21.00 Uhr,

Portugal - Frankreich (Budapest, MagentaTV)

Trainer Fernando Santos: Steckbrief zu Alter, Vereinen und Erfolgen

Der Trainer der portugiesischen Nationalmannschaft, Fernando Santos, ist ehemaliger portugiesischer Fußballspieler. Alle Infos im Überblick:

Alter: 66 Jahre (10. Oktober 1954)

Spieler: In der Abwehr spielte Santos für GD Estoril Praia und Maritimo Funchal.

Trainer: Nach der aktiven Laufbahn trainierte er GD Estoril Praia, CF Estrela Amadora, FC Porto, AEK Athen, Panathinaikos Athen, Sporting Lissabon, Benfica Lissabon, PAOK Thessaloniki

Nationaltrainer: Von 2010 bis 2014 trainierte Santos die griechische Nationalmannschaft. Seit 2014 ist er portugiesischer Nationaltrainer, dort feierte er 2016 mit dem Gewinn der Europameisterschaft den größten Erfolg.

Übertragung im Free-TV: Wo kann ich die EM-Spiele schauen?

Nicht alle Spiele der EM 2020 sind in Deutschland im Free-TV zu sehen. Die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten ZDF und ARD haben die Übertragung aller 51 Spiele der Europameisterschaft 2021 (EURO 2020) an MagentaTV weitergegeben. Alle Informationen zu den Übertragungen.

EM 2021: Die Trikots der portugiesischen Nationalmannschaft

Das Heimtrikot des amtierenden Europameisters ist für die diesjährige EM ganz in Rot gehalten, nur das Logo des Verbandes und des Herstellers sind gold.