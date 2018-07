Freiburg Polizisten sagen in Freiburger Missbrauchsprozess aus

Freiburg / DPA

Im Prozess gegen einen 33 Jahre alten Spanier um den jahrelangen Missbrauch eines Kindes in Staufen will das Gericht heute mehrere Zeugen hören. Aussagen sollen nach Angaben des Landgerichts Freiburg unter anderem Polizeibeamte, die in dem Fall ermittelt haben. Angeklagt ist ein Mann aus der Nähe von Barcelona. Er hat zum Prozessauftakt am Donnerstag gestanden, einen Jungen mehrfach vergewaltigt und dafür Geld gezahlt zu haben. Ein Urteil soll es Anfang August geben.

Der damals in Staufen lebende und inzwischen zehn Jahre alte Junge war mehr als zwei Jahre lang im Darknet angeboten und Männern aus dem In- und Ausland gegen Geld für Vergewaltigungen überlassen worden. Seine Mutter (48) und ihr wegen schweren Kindesmissbrauchs vorbestrafter Lebensgefährte (39) werden dafür verantwortlich gemacht. Sie haben gestanden.

