Die Polizei hat in Karlsruhe 14 verirrte Entenküken gerettet. Ein Mitarbeiter der Stadtwerke hatte die gefiederten Tiere gemeldet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Küken und ihre Mutter hätten sich auf das umzäunte Gelände verirrt. Während die Beamten die Küken auf dem Grünbereich und aus dem Technik-Schach einsammelten, flog die Enten-Mutter „erbost umher“, hieß es in der Mitteilung der Beamten. Mit dem Karton voller Küken und begleitet von der wachsamen Enten-Mutter brachten die Polizisten die Tiere am Montag sicher vom Gelände.