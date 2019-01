Winterbach Polizist schießt auf randalierenden Mann im Rems-Murr-Kreis

Winterbach / DPA

Ein Polizist hat bei einem Einsatz in Winterbach (Rems-Murr-Kreis) einen Mann angeschossen. Der 39-Jährige wurde am Donnerstag an Hand und Schulter verletzt und musste im Krankenhaus operiert werden. Er befinde sich nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der bereits polizeibekannte 39-Jährige soll im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses mit Flaschen um sich geworfen haben.

Nach Angaben der Polizei drohte der Mann den Beamten mit dem Tod und griff sie zweimal mit einem Messer an. Zunächst hätten sie den Angriff mit Pfefferspray abgewehrt. Bei der zweiten Attacke habe ein Polizist geschossen. Der 39-Jährige sollte noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Ob sich der Beamte, der den Schuss abgab, korrekt verhielt, werde untersucht, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

