Eine 13-Jährige ist in Karlsruhe auf einen Baum geklettert und mit dem Fuß in einer Astgabel hängengeblieben - ein Polizist eilte ihr in der Notlage zu Hilfe. Er kletterte in die Baumkrone und beruhigte das Mädchen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bis die Feuerwehr samt Drehleiter anrückte und die 13-Jährige vom Baum holte, hielt der Beamte sie fest, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Mädchen war am Dienstagabend auf den Baum geklettert und hatte in seiner Not die 110 gewählt.

Mitteilung der Polizei