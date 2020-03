Nach Innenminister Thomas Strobl hat auch die Deutsche Polizeigewerkschaft die Menschen dazu aufgerufen, festgestellte Verstöße gegen die Corona-Regeln der Polizei zu melden. „Wir wollen sicher keine Stigmatisierung oder Denunziantentum“, sagte Landeschef Ralf Kusterer am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. „Aber bei Verstößen gegen die Corona-Verordnung oder das Infektionsschutzgesetz sprechen wir nicht über Falschparker, sondern über schwerwiegende Fälle und sogar über Straftaten. In der aktuellen Situation können andere Menschen gefährdet werden.“

Es sei daher gut und wichtig, der Polizei entsprechende Wahrnehmungen mitzuteilen, wenngleich nicht über die Notfallnummern, sagte Kusterer. „Und ich habe das Gefühl, dass die Bürger da wachsam sind und sensibel.“

Innenminister Strobl hatte zuvor gesagt, er finde es „in Ordnung, wenn die Menschen wachsam sind“. Es gehe darum, die Ausbreitung der Seuche zu verlangsamen und Menschenleben zu retten. „Wenn es Uneinsichtige gibt, die vorsätzlich oder fahrlässig dagegen verstoßen, müssen unsere Sicherheitsbehörden das wissen, damit sie das unterbinden können“, sagte der CDU-Politiker der „Bild“.

In Baden-Württemberg sind Menschenansammlungen auf öffentlichen Plätzen mit mehr als zwei Personen, die nicht zur Familie gehören, verboten. Am Sonntag hatte das Land dazu einen Bußgeldkatalog veröffentlicht. Dennoch hatte die Polizei am Wochenende Hunderte Menschen wegen Verstößen angezeigt.

Mitteilung der Polizei

Bild-Interview mit Innenminister Thomas Strobl