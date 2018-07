Freiburg Polizeieinsatz wegen Koffers: Polizei verfolgt Hinweise

Freiburg / DPA

Im Fall eines Mannes, der mit einem Koffer einen Großeinsatz der Polizei in Freiburg ausgelöst hatte, verfolgen die Ermittler mehrere Hinweise. Gefasst sei der Mann noch nicht, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. „In der Nacht konnten keine entscheidenden Fortschritte gemacht werden.“ Nach Angaben der Polizei hatte ein unbekannter Mann am Montag einen Koffer in der Freiburger Innenstadt abgestellt und „Bombe“ gerufen. Der Ort wurde abgesperrt. Experten des Landeskriminalamtes fanden jedoch keinen Sprengstoff in dem Koffer.