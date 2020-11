Ein 62 Jahre alter Vater hat im Enzkreis nach Ermittlungen der Polizei seine minderjährige Tochter und dann sich selbst getötet. Eine starke persönliche Belastung des Vaters sei Grund für die Tat gewesen, teilte ein Sprecher der Beamten am Dienstag mit. Hinweise auf Beteiligung eines Dritten habe es nicht gegeben. Angehörige hatten Vater und Tochter am Samstagabend tot in einem Nebengebäude auf dem gemeinsamen Anwesen in Neuhausen entdeckt. Die Tochter war noch nicht im Teenager-Alter. Nähere Angaben machte der Sprecher zum Schutz des Opfers nicht.