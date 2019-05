Verätzungen am Hinterteil eines Busfahrgastes stellen die Polizei vor ein Rätsel. Wie ein Sprecher am Mittwoch mitteilte, sei unklar, ob ein Unfall oder eine Straftat dafür die Ursache waren. Ein 28 Jahre alter Mann hatte am Freitag nach einer Busfahrt von Marbach (Kreis Ludwigsburg) nach Beilstein (Kreis Heilbronn) Verätzungen am Hinterteil erlitten.

Auf der Fläche seines Sitzes wurden ebenfalls Verätzungen entdeckt. Welche Substanz diese verursachte und wie diese in den Bus kam, ist nach Angaben des Sprechers unklar. Weitere betroffene Fahrgäste haben sich nicht gemeldet. Ob die Sitze weiter chemisch untersucht werden, hängt dem Sprecher zufolge vom Verlauf der Ermittlungen ab.

Pressemitteilung