Mannheim Polizei: Missverständnis löste Suchaktion in See aus

Polizei: Missverständnis löste Suchaktion in See aus

Mannheim / DPA

Nach einer großangelegten Suche nach einem Kind in einem teilweise zugefrorenen Weiher in Mannheim geht die Polizei von einem Missverständnis aus. Ein 14-Jähriger sei am Donnerstag vom Ufer vorwärts durch das Eis in den See gefallen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Er habe sich selbst befreien können und sei mit triefnasser Kleidung mit einem Freund nach Hause gerannt. Zeugen hatten gesehen, wie der Junge in den See stürzte und alarmierten, ohne dass sie den Jungen wegrennen sahen, Rettungskräfte. Diese suchten, unter anderem mit Rettungstauchern, den See ab. Im Einsatz war zudem ein Polizeihubschrauber.

Nach rund zwei Stunden wurde die Aktion am Donnerstagabend abgebrochen, weil es erste Zweifel gab. Später meldete sich den Angaben zufolge der in der Nähe wohnende 14-Jährige bei der Polizei. Er hatte die Suchaktion bemerkt und meldete sich vorsorglich bei den Beamten. So habe er den Fall aufklären können, sagte der Sprecher.

Den Angaben zufolge stürzte der Teenager in das Wasser, als er am See seine vom Joggen verschmutzten Schuhe säubern wollte. Da er im Wasser aber nicht unterging oder unter das Eis geriet, habe er sich selbst retten können, ohne dass dies zunächst bemerkt worden war.

