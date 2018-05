Östringen Polizei: Explosionen bei Brand in Lagerhalle

Östringen / DPA

Bei einem Brand in einer Lagerhalle in Östringen (Kreis Karlsruhe) hat es am Montag laut Polizei Explosionen gegeben. Wie ein Sprecher sagte, war zunächst unklar, was in dem Gebäude explodiert sei. Die Explosionen seien aber zu hören gewesen. Möglicherweise handele es sich um Gasflaschen, die dort gelagert sein könnten. Über mögliche Verletzte war zunächst nichts bekannt. Auch die Ursache für das Feuer war noch unklar. Die Flammen griffen dem Sprecher zufolge auch auf ein Nachbarhaus über, wie eine Anwohnerin der Polizei gemeldet habe.