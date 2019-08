Die Polizei will am Donnerstag eine Bilanz der einwöchigen Schwerpunktkontrollen von Elektro-Tretrollern in Mannheim und Heidelberg ziehen. Neben der Polizei beteiligten sich daran auch die Ordnungsdienste beider Städte. Die Ordnungshüter wollten zum Beispiel auf verbotenes Fahren in den Fußgängerzonen oder auf Gehwegen achten, ob zwei Personen auf einem Roller stehen oder entgegen der Fahrtrichtung gefahren wird.

Polizeisprecher Michael Klump hatte schon nach zwei Tagen von einer großen Zahl an Verstößen aller Art berichtet. Auch Trunkenheitsfahrten seien darunter gewesen. „Alles, was man falsch machen kann, wird auch falsch gemacht“, hatte er zu Beginn der Schwerpunktwoche gesagt. Seit kurzer Zeit stehen in beiden Städten E-Tretroller von Verleihern zur Verfügung. Beschwerden über Fehlverhalten hätten sich seitdem gehäuft. Auch Unfälle mit Verletzten habe es schon gegeben.

