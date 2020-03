Weil er seinen Müll nicht wie geplant abladen konnte, ist ein Mann im Rhein-Neckar-Kreis mit gezogener Waffe auf Mitarbeiter der kommunalen Abfallbeseitigung losgegangen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 24-Jährige am Mittwoch mit seiner Mutter zur Müll-Annahmestelle in Wiesloch gefahren. Zwei Angestellte erklärten, dass die Anlage derzeit geschlossen sei.

Mann geht in Wiesloch mit Pistole auf Mitarbeiter der Mülldeponie los

Daraufhin stieg der Sohn aus und ging mit gezogener Pistole auf die Mitarbeiter zu. Bei einer Rangelei wurde der Mann zu Boden gedrückt, doch zielte er weiter auf die Mitarbeiter und schoss dabei in die Luft. Die Mutter nahm ihm schließlich die Waffe ab und beide fuhren vom Gelände. Die Frau kehrte später zum Tatort zurück und teilte den mittlerweile anwesenden Polizisten mit, ihr Sohn sei aus dem Haus gestürmt und befände sich am Bahnhof St. Leon-Rot. Dort konnte er von der Polizei gestellt werden. Von der Tatwaffe fehlt derzeit jede Spur.