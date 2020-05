tot aufgefunden worden. Es handelt sich um eine Mutter (42) und ihr Kind (9). Streifenbeamte der Polizei in Tauberbischofsheim haben in einer Wohnung einen schockierenden Fund gemacht: Wie das Polizeipräsidium am Donnerstag berichtet, sind am Mittwoch in der Kreisstadt im Main-Tauber-Kreis gegen 14 Uhr zwei Menschenaufgefunden worden. Es handelt sich um eine(42) und ihr

Polizei-Ermittler: Mutter hat ihre eigene Tochter getötet

„Es gab einen Hinweis von einer besorgten Person aus dem persönlichen Umkreis der Getöteten“, berichtete ein Sprecher der Polizei zu dem mutmaßlichen Familiendrama. Rettungsdienst und Polizei hätten daraufhin die Wohnung der 42-Jährigen aufgesucht, wo sie dann die beiden Toten fanden.

Die Polizei sagte zu dem Fall zunächst nur, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handle, die Staatsanwaltschaft Mosbach sprach von einem Tötungsdelikt. Später dann bestätigten dann sowohl die Polizei in Heilbronn als auch die Staatsanwaltschaft offiziell, dass den Ermittlungen zufolge die 42-jährige Mutter ihre kleine Tochter getötet habe. Danach habe die Frau sich das Leben genommen. Angaben zum Motiv machte die Polizei nicht.

Kriminaltechniker untersuchen den Tatort des Tötungsdeliktes

Die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim hat bereits nach dem Fund der beiden Leichen am Mittwochnachmittag die Ermittlungen aufgenommen, ein Kriminaltechniker der Spurensicherung hat den Tatort untersucht. Jetzt warten die Ermittler auf die Obduktionsergebnisse, die Auskunft zur genauen Todesursache geben können.

Die Polizei nannte zunächst keine weiteren Details zu dem tödlichen Vorfall oder den Hintergründen der Tat der Mutter.

Tötungsdelikten laut Zu denlaut Strafgesetzbuch gehören unter anderem Mord, Totschlag, Fahrlässige Tötung, Körperverletzung mit Todesfolge und Raub mit Todesfolge, Sexueller Übergriff, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge sowie Erpresserischer Menschenraub beziehungsweise Geiselnahme mit Todesfolge.

Tote Frau auch in Villingen-Schwenningen entdeckt

Unterdessen ist am Donnerstagabend in einer Wohnung in Villingen-Schwenningen eine tote Frau entdeckt worden. Eine Notärztin konnte nur noch den Tod der 39 Jahre alten Frau feststellen, wie die Polizei mitteilte. Die Ärztin stellte „eine nicht natürliche Todesart fest“, hieß es bei der Polizei. Die Umstände des Todes waren zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.