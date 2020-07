Fast doppelt so schnell wie erlaubt: Auf der Autobahn 864 bei Donauscheschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat die Polizei einen Autofahrer mit 157 Stundenkilometern gestoppt - erlaubt war nur Tempo 80. Den Fahrer erwartet nun ein zweimonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld von 440 Euro, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Rund ein Viertel aller Fahrzeuge war bei der Kontrolle am Mittwoch ebenfalls zu schnell unterwegs, so die Polizei.