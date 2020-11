Am Dienstagvormittag sind mehrere Krankenwagen und eine Polizeistreife zu einem Einsatz wegen einer reglosen Person in Senden ausgerückt. Augenzeugen alarmierten die Einsatzkräfte wegen einer am Boden liegenden Person. Der Vorfall ereignete sich vor einer Baustelle beim Seniorenheim an der Hauptstraße unweit der Illerbrücke.

Wie das Polizeipräsidium Schwaben auf Anfrage mitteilte, war zunächst nicht klar, ob es sich um einen Unfall oder eine medizinische Notlage handelte. Bestätigt wurde hingegen, dass die betroffene Person reglos am Boden lag.

Die Hintergründe zum Gesundheitszustand der Person werden aktuell ermittelt. Wir halten euch auf dem Laufenden.