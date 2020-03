Polizisten haben auf einer Weide bei Freiburg Schafe vor dem Erstickungstod in einem Zaun bewahrt. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch hatten sich vier der Tiere am Vortag darin verfangen. Zwei von ihnen strangulierten sich schon im Drahtgeflecht. Die Beamten schnitten die Schafe frei. Diese überstanden das Geschehen wohlbehalten. Die Polizei vermutet, dass sie aufgeschreckt worden und in Panik in den Zaun gerannt waren.

Pressemitteilung