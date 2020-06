Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes auf offener Straße in Regensburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Das 57 Jahre alte Opfer war am Morgen durch Schüsse getötet worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zeugen hatten einen Streit zwischen den beiden Männern beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Beamten fanden den 57-Jährigen tot auf der Straße liegend.

Hintergründe noch unklar

Noch in der Nähe des Tatortes stellten die Beamten den 55 Jahre alten Tatverdächtigen und nahmen ihn fest. Zeugen hatten den Mann beschrieben, er war laut Polizei zu Fuß unterwegs und hatte eine Schusswaffe bei sich.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung und der Tat waren zunächst unklar. Die Leiche des Opfers soll obduziert werden. Kripo und Staatsanwaltschaft Regensburg ermitteln wegen eines Tötungsdeliktes.